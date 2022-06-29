استشاري: فيروسات الإنفلونزا تنتشر في الصيف.. ويجب التعامل معها بحذر خاصة لدى الأطفال

قال استشاري الباطنة والأمراض المعدية علاء العلي: إنه لوحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات لجميع الفئات العمرية، ولكن بنسبة أعلى لدى الأطفال.
وأوضح العلي في حديثه لـ”أخبار 24″: أن زيادة الإصابات الفيروسية في فصل الصيف متوقع جداً، رغم أنه ليس وقت الإنفلونزا الموسمية؛ إذ إن الإصابات تزداد بشكل دائم في فصلي الخريف والشتاء بنسبة أعلى؛ لذلك تعطى اللقاحات حينها.
وبين أنه يجب التعامل مع الإصابات الفيروسية بكل حذر، حيث من المحتمل أن يكون الفيروس المنتشر من أحد أنواع كوفيد – 19 والذي لوحظ ارتفاع في حالات الإصابة به، أو إنفلونزا A أو B.
وأضاف أن الفيروس يستهدف جميع الفئات العمرية دون استثناء، ولكن لوحظ في الصغار بنسبة أعلى، حيث إن ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أعلى من 38.2 مؤشر خطر قد يؤدي لحدوث تشنجات للأطفال ويجب حينها مراجعة المستشفى بأسرع وقت ممكن.
وشدد العلي على ضرورة العزل، وارتداء الكِمامة، والتعقيم، وتجنب الاختلاط بالآخرين لكل من يتعرض للإصابة بالفيروس.