ذهبيو الأهلي يطالبون بمجلس إدارة جديد

كشفت مصادر عن رغبة عدد من أعضاء النادي الأهلي “الذهبيين” في التواصل مع وزارة الرياضة، بهدف المطالبة بعقد جمعية عمومية “غير عادية”.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الشرق الأوسط” أن الأعضاء الذهبيين سيطالبون خلال الجمعية العمومية غير العادية بحل مجلس الإدارة الحالي برئاسة ماجد النفيعي واختيار رئيس جديد.
وتأتي تلك الرغبة من الأعضاء الذهبيين في الأهلي بعد هبوط الفريق إلى دوري الأولى للمرة الأولى في تاريخه.
وفي وقت سابق، تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي ماجد النفيعي، عن سقوط فريقه إلى دوري الدرجة الأول “دوري يلو”، بعدما ودع منافسات دوري المحترفين في الجولة الأخيرة من البطولة التي توج بها فريق الهلال.
وقال ماجد النفيعي، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “الهبوط ليس شيئًا سهلًا، وشيء لا يصدق وعند السقوط يجب تدارك ذلك للعودة.. عملنا عملا كبيرا خلال اليومين الماضيين للحفاظ على عناصر الفريق”.