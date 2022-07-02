بـ6 ملايين زائر و4200 فعالية.. اختتام موسم جدة وهذه الفعاليات تستمر على مدار العام

اختتم موسم جدة 2022 فعالياته، اليوم (السبت)، بعد 60 يوماً من العروض والبرامج والأنشطة التي شهدتها 13 منطقة وموقعاً في كافة أرجاء المدينة.
وشهد الموسم الذي بدأ 2 مايو الماضي، فعاليات تجاوزت 4200 فعالية ترفيهية وثقافية وفنية وسياحية ورياضات بحرية وغيرها، حضرها أكثر من 6 ملايين زائر، سواء من داخل المملكة أو سائحين من خارجها يمثلون 129 دولة.
وحقق الموسم أرقاماً قياسية على جميع المستويات؛ حيث تميز بمشاركة فاعلة من الكوادر الوطنية الشابة من الجنسين في إدارة وتشغيل والإشراف على كافة فعالياته، حيث تجاوز عدد السعوديين العاملين في الموسم 80% من إجمالي العاملين، كما خلق الموسم أكثر من 76 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن العديد من العروض والفعاليات والتجارب العالمية، التي أقيم بعضها لأول مرة على مستوى العالم.
ومن جانبه، أشار مدير عام موسم جدة نواف قمصاني، إلى النجاحات الكبيرة التي حققها الموسم حتى آخر يوم من فعالياته، والتي بلغ عدد زوارها 6 ملايين زائر، مؤكداً أن هذا الرقم خير شاهد على هذا النجاح والتميّز في فعالياته وأنشطته وبرامجه.
وأوضح أن الترفيه أصبح صناعة واعدة ومحفزة للاقتصاد ومحركة للقطاعات الأخرى ذات العلاقة، حيث تدفعها المواسم والفعاليات الترفيهية لتعظيم الفرص وجذب الاستثمارات واستقطاب السياح والزوار وتقديم التجارب التنافسية، مؤكداً حرص إدارة الموسم على ديمومة الفعاليات التي أقيمت بما يحقق الأهداف الرئيسة من هذا الحراك الترفيهي والسياحي.
وأكد أنه تقرر استمرار 8 مواقع في مناطق الفعاليات الـ “13” في فترات مختلفة على مدار العام، وتقديم عروضها المتنوعة بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المواقع التي ستستمر فعالياتها طوال العام هي: حديقة الأمير ماجد، وجدة آرت بروميناد، وجدة جنغل، ونادي جدة لليخوت، ولونا، وجوفالي، وذا فيلج، بالإضافة إلى جدة التاريخية. وفق “أخبار 24”.
وقدم مدير عام الموسم بهذه المناسبة شكره وتقديره لكافة العاملين في الموسم من كوادر إدارية وفنية، والعاملين في الجوانب الخدمية والتشغيلية والإشرافية، بالإضافة إلى شركاء الموسم في القطاعين الحكومي والخاص على جهودهم المميزة على مدار الساعة قبل وخلال الموسم.