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جديد المحليات > رئيس ديوان المظالم يصدر قراراً باعتماد ضوابط العمل القضائي عن بُعد
02/07/2022   9:54 م

رئيس ديوان المظالم يصدر قراراً باعتماد ضوابط العمل القضائي عن بُعد

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أصدر رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف، اليوم (السبت)، قراراً يقضي باعتماد ضوابط العمل القضائي عن بُعد كأسلوب عمل جديد في محاكم ديوان المظالم.

كما كلّف القرار الإدارة العامة للتفتيش القضائي بدراسة هذه الضوابط بعد 6 أشهر من تطبيقها، ورفع التوصيات اللازمة حيالها بما يضمن قياس أثر التطبيق في جودة العملية القضائية.

يأتي ذلك نتيجةً لما تحقق من نجاح ملموس لسير الأعمال القضائية عن بُعد التي اعتمدها ديوان المظالم في كل تعاملاته أثناء جائحة كورونا، موفراً لها أحدث التقنيات والنظم الرقمية والإدارية. وفق “أخبار 24”.

رئيس ديوان المظالم يصدر قراراً باعتماد ضوابط العمل القضائي عن بُعد

جديد المحليات
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