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جديد المحليات > في إنجاز جديد لطلبة “تعليم الرياض”.. طالبان يحققان ميداليتين ذهبية وفضية بأولمبياد البلقان للرياضيات
02/07/2022   9:54 م

في إنجاز جديد لطلبة “تعليم الرياض”.. طالبان يحققان ميداليتين ذهبية وفضية بأولمبياد البلقان للرياضيات

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حصل الطالبان معاذ القحطاني، وأحمد الشهري، على الميداليتين الذهبية والفضية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين 2022؛ وذلك ضمن مشاركتهما بالمنتخب السعودي للرياضيات المشارك في المسابقة الدولية، والذي حقق فيها 6 جوائز ذهبية وفضية وبرونزية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمنجزات تعليم الرياض الدولية خلال هذا العام الدراسي، بعد تحقيق 6 ميداليات في معرض آيسف الدولي، وميدالية ذهبية وجائزة مقدمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا بماليزيا ITEX2022، وأخرى برونزية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء الذي استضافته دولة سلوفينيا، وكذلك الحصول على جائزة في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات APMO. وفق “أخبار 24”.

ومن جانبه، قدّم المدير العام لتعليم الرياض، حسن خرمي، تهنئته للطالبين ولمدرستيهما ولمعلميهما ولأسرتيهما، مؤكداً أن هذا الحضور المُميِّز لتعليم الرياض والطلاب والطالبات من إدارات التعليم الأخرى يأتي تعزيزاً للنجاحات المتواصلة التي تحققها وزارة التعليم.

في إنجاز جديد لطلبة “تعليم الرياض”.. طالبان يحققان ميداليتين ذهبية وفضية بأولمبياد البلقان للرياضيات

جديد المحليات
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