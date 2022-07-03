أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأحد)، ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا”، والحالات الحرجة، ونسب التعافي من المرض، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 503 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع 46 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 796771 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في منحنى الحالات الحرجة حيث تم تسجيل دخول 9 حالات جديدة إلى العناية المركزة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن إلى 154 حالة.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 907 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 779586 حالة.
ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة، ليبقى إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة في مستوى أمس البالغ 9211 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.