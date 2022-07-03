إطلاق حملة “جودك مشاعر” لإسكان الأسر الأشد حاجة في عشر ذي الحجة

أطلقت منصة “جود الإسكان” حملتها الخيرية “جودك مشاعر” بالتزامن مع دخول العشر الأولى من شهر ذي الحجة الفضيل.
وتهدف الحملة إلى حشْد العطاءات الخيرية لتوفير المساكن وسداد الإيجارات للأسر الباحثة عن الأمان السكني من فئة الأشد احتياجًا.
وأكد المدير التنفيذي لمنصة “جود الإسكان” عمار الوهيبي، أن فعاليات الحملة ستمتد إلى الميدان وحسابات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشارك فيها العديد من الشخصيات الاجتماعية المؤثرة، بهدف إكمال وإغلاق مجموعة من حالات الدعم السكني، وتمكين الأسر الأشد احتياجًا من تمَلُّك مسكنها الأول.
وتُعد “جودك مشاعر” حلقة في سلسلة جهود تبذلها “جود الإسكان” لسد احتياجات الأسر السعودية الأشد حاجة الباحثة عن الأمان السكني، وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي من خادم الحرمين بمبلغ قدره 100 مليون ريال، ودعم ولي عهده بمبلغ 50 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.