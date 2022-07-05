“فيفا” يشترط 25 مليون دولار لتنظيم مونديال الأندية.. والهلال يترقب

كشفت مصادر عن تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” شرطًا للاتحادات الراغبة في استضافة منافسات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.
وقالت المصادر لـ”الرياضية” إن فيفا يشترط الحصول على 25 مليون دولار كرسوم غير مستردة من الاتحاد الراغب في استضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية إضافة إلى استضافة الفرق المشاركة في البطولة وتحمل نفاقاتها من إقامة وتنقلات.
ويواجه “فيفا” أزمة في النسخة المقبلة من مونديال الأندية حيث توجد رغبة في إقامتها في شهر يناير أو فبراير المقبل ولم يتقدم أي اتحاد حتى الآن لاستضافتها.
وبات نادي الهلال مرشحًا للمشاركة في النسخة المقبلة بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا وفي حال إقامتها في يناير أو فبراير ستكون النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا مازالت مستمرة ولم يُحدد بطلها.