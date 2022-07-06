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رياضة > “جارسيا” يطلب تقريرًا مُفصلاً عن 25 لاعبًا
06/07/2022   6:51 ص

“جارسيا” يطلب تقريرًا مُفصلاً عن 25 لاعبًا

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أفادت مصادر بأن المدير الفني الفرنسي لفريق النصر، رودي جارسيا قد طلب تقريرًا مُفصلاً عن أكثر من 25 لاعبًا؛ لتحديد مصيرهم بانضمامهم إلى معسكر الفريق في ماربيا أو السماح للإدارة ببيع عقودهم أو إعارتهم.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن جارسيا تسلم تقرير من الكرواتي جوران فوسيفتش، المنسق الفني والمدير الرياضي المكلف بالنادي، حول 14 لاعبًا صاعدًا من درجة الشباب، إضافة إلى باسل السيالي، نواف العصيمي، سلطان العنزي، ماجد قشيش، وفواز المطيري، خماسي الفريق الأول المصعَّدين الموسم الماضي.

وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن التقرير شمل أيضًا اللاعبين العائدين من الإعارة يتقدمهم حارس المرمى نواف العقيدي الذي تأكد استمراره مع الفريق الأول الموسم المقبل، ومحمد مران، إضافة إلى وليد العنزي وعبد الرحمن الشمري، عبد الرحمن الشنار ولاعبي الوسط خليل العبسي وأسامة البواردي.

“جارسيا” يطلب تقريرًا مُفصلاً عن 25 لاعبًا

رياضة
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