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جديد المحليات > تتيح الحصول على نتائج العينات سريعاً.. “البلدية والقروية” تطلق المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج
06/07/2022   11:35 م

تتيح الحصول على نتائج العينات سريعاً.. “البلدية والقروية” تطلق المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة، خدمة المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج، والتي تتيح الحصول على نتائج العينات خلال ساعات قليلة.

وأوضحت الوزارة أن المختبرات تقوم بعدد من المهام تتمثل في تسلم وتحليل عينات الأغذية والمياه وإصدار النتائج للجهات ذات العلاقة، وإجراء الفحص المختبري السريع للعينات المتسلمة باستخدام أحدث الأجهزة.

وأضافت أن المختبرات تقوم بمهمة الكشف عن الملوثات الـغـذائـيـة “الفيزيائية – الكيميائية – الميكروبية”، إلى جانب التعرف عـلـى الأغـذيـة الـخـطـرة، وفحص عينات حالات اشتباه الـتـسـمـم الغذائي.وفق “أخبار 24”.

وبينت أن الفريق المشغل للمختبرات يضم 30 فنياً من الكوادر الوطنية المؤهلة، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمختبرات بمشعر منى 100 عينة لكل مختبر.

تتيح الحصول على نتائج العينات سريعاً.. “البلدية والقروية” تطلق المختبرات المتنقلة خلال موسم الحج

جديد المحليات
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