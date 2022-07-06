“استشاري” ينصح أصحاب الأمراض المزمنة باتباع هذه الاحتياطات الطبية قبل الحج

نصح استشاري طب الطوارئ الدكتور، سعد العسيري، كل حاج يعاني من أمراض مزمنة، كأمراض السكري، الضغط، الربو، الصرع، وأمراض جهاز القلب والأوعية الدموية التوجه إلى طبيبه المعالج؛ للتأكد من الفحوصات الطبية وسؤاله إذا ما كانت الأدوية تحتاج إلى إعادة ضبط أو تغيير من حيث النوع أو الجرعة، مع ضرورة أن يكون لديه كمية كافية من الأدوية لفترة الحج.
وأوضح لـ “أخبار 24” بأنه في فترة الحج تعتبر أمراض الجهاز التنفسي من أكثر الأمراض انتشاراً، ومن الضروري استخدام الكمامة ومعقم اليدين مع غسلها باستمرار، مشيراً إلى أن أمراض الجهاز الهضمي أيضاً منتشرة فيجب تجنب الأكل المكشوف أو غير المعروف مصدره؛ لتجنب النزلات المعوية الحادة.
ونوه العسيري أن التطعيمات تعتبر ضرورية، ويجب أخذها قبل الحج مثل تطعيم ضد الحمى الشوكية، وتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وهي متاحة لجميع الفئات العمرية.
ودعا إلى الإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض للشمس تجنباً للإجهاد الحراري وضربات الشمس التي من الممكن أن تؤدي إلى حالة طبية خطرة قد تهدد حياة الحجاج.
“استشاري” ينصح أصحاب الأمراض المزمنة باتباع هذه الاحتياطات الطبية قبل #الحجhttps://t.co/fua2ufpwHj pic.twitter.com/oJfJhGjnxj
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 6, 2022