بينها السجن والغرامة والتشهير.. “الجوازات” تصدر 11 قرارًا ضد مخالفين نقلوا أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج

أصدرت المديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة ممثلة في اللجان الإدارية الموسمية، 11 قرارًا إداريًا ضد عدد من المخالفين لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج.
وأوضحت المديرية أن القرارات تضمنت عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، بالإضافة إلى المطالبة قضائيًا بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وذلك خلال الفترة من 10 / 11 / 1443 هـ حتى 7 / 12 / 1443هـ.
يُشار إلى أن اللجان الإدارية الموسمية، تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج. وفق “أخبار 24”.