إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الخميس)، إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر بإحدى شركات الحج؛ نظرًا لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن.
وأوضحت الوزارة أنه بناء على ما تمت ملاحظته من فرق الرصد الميدانية للوزارة، تم إعفاء مسؤولين بإحدى شركات الحج بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب.
وأكدت متابعتها لجميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج، ورصدها لكل المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، وذلك في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بضرورة تيسير تقديم الخدمات لهم وفق إجراءات تسهل تأديتهم لنسكهم. وفق “أخبار 24”.
وشددت على أنها لن تسامح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعيًا منها إلى رفع مستوى الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.