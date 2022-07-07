نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن
07/07/2022   7:01 ص

إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن

+ = -
924

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الخميس)، إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر بإحدى شركات الحج؛ نظرًا لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أنه بناء على ما تمت ملاحظته من فرق الرصد الميدانية للوزارة، تم إعفاء مسؤولين بإحدى شركات الحج بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب.

وأكدت متابعتها لجميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج، ورصدها لكل المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، وذلك في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بضرورة تيسير تقديم الخدمات لهم وفق إجراءات تسهل تأديتهم لنسكهم. وفق “أخبار 24”.

وشددت على أنها لن تسامح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعيًا منها إلى رفع مستوى الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.

إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج لتقصيرهما في خدمة ضيوف الرحمن

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885217985.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.