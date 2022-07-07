واصلت الحالات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة انخفاضها لليوم الثالث على التوالي، حيث تم تسجيل 503 إصابات جديدة، بانخفاض قدره 31 حالة عن يوم أمس، و63 حالة عن يوم الثلاثاء.
وتراجعت الحالات الحرجة بشكل كبير لثاني مرة هذا الأسبوع، بعدما تراجعت بشكل مماثل الثلاثاء، حيث شهدت الساعات الـ24 الماضية مغادرة 10 حالات العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 133 حالة.
في المقابل ارتفعت حالات الوفاة بشكل طفيف، بتسجيل 3 وفيات جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 9218. لكنها الوفيات بقيت عند معدلاتها المنخفضة التي تسجلها منذ مطلع أكتوبر 2021.
وانخفضت حالات التعافي بشكل طفيف، حيث تماثل 730 مريضاً للشفاء اليوم (الخميس)، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 782818 من أصل 798977 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.
وفق “أخبار 24”.