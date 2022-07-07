متحدث “صحة مكة”: الحالات التي راجعت المستشفيات في منى بسيطة ومحدودة

أكد المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حمد المقاطي، أن المراكز الصحية في مشعر منى استقبلت حالات قليلة منذ مساء أمس وحتى الآن.
وقال القماطي في حديثه لـ”أخبار 24″ إن الحالات التي تم استقبالها قليلة جداً مقارنة بعدد الحجاج -ولله الحمد- وجميعها حالات بسيطة نتيجة تعب وإرهاق.
وبيّن أنه تم نقل 5 حالات لمستشفيات المشاعر عن طريق الطوارئ والنقل الإسعافي للاطمئنان عليهم وهم ينعمون الآن بصحة وعافية.
وكان حجاج بيت الله الحرام قد بدؤوا صباح اليوم (الخميس) التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، ومن ثم التوجه إلى مشعر عرفات غداً (الجمعة) لأداء ركن الحج الأعظم.