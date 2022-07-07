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جديد المحليات > بأحدث الأجهزة العالمية.. “الصحة” تُجهز 23 مختبراً و36 بنك دمـــ لخدمة ضيوف الرحمن
07/07/2022   8:38 م

بأحدث الأجهزة العالمية.. “الصحة” تُجهز 23 مختبراً و36 بنك دمـــ لخدمة ضيوف الرحمن

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جهّزت وزارة الصحة جميع أقسام المختبرات وبنوك الـدم في مستشفيات المشاعر المقدسة، بأحدث الأجهزة الطبية العالمية ودعمتها بكوادر وطنية مؤهلة؛ لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة أنها جهزت 23 مختبرًا داخل مستشفيات المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تجهيز 36 بنك دمــ، مبينةً أنها ربطت مختبرات مستشفيات المشاعر المقدسة بنظام المستشفى الإلكتروني؛ لضمان سلامة جميع النتائج المخبرية وإصدارها بنظام دقيق.

وأضافت أنها ربطت مختبرات المشاعر المقدسة بنظام إلكتروني متخصص لإدارة مخزون بنود المختبرات، حيث يحسب البرنامج المعدل الاستهلاكي للبنود خلال موسم الحج ويحسب كمية المخزون المتبقي تناسبًا مع الأيام التي يمكن تغطيتها حتى انتهاء موسم الحج.  وفق “أخبار 24”.

وتابعت أنه في حال انخفاض المخزون عن المعدل المحدد يُبحَث عن البند في مخزون المختبرات الإقليمية لتسهيل دعمه مبكرًا.

بأحدث الأجهزة العالمية.. “الصحة” تُجهز 23 مختبراً و36 بنك دمـــ لخدمة ضيوف الرحمن

جديد المحليات
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