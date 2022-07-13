استشاري: 6 حالات تؤثر على تحديد كمية الماء التي يحتاجها الجسم يوميًا

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن كمية الماء التي يحتاجها نفس الشخص يومياً ليست كمية ثابتةً بالملليمتر لا تزيد ولاتنقص.
وأبان النمر أن هناك عوامل تؤثر على الكمية التي يحتاجها الجسم من الماء يومياً؛ منها، درجة حرارة الجو، والرطوبة، والنشاط الذي يؤديه الشخص، وكمية التعرق، ووجود أمراض، وتناول أدوية.
وأضاف أنه ليس هناك مقياس وحيد، ولكن أقربها للدقة، عندما يصير لون البول شفافاً (ليس له لون)، لافتًا إلى أن عدم شرب الماء بدرجة كافية يؤدي إلى حدوث نوبة صداع الشقيقة. وفق “أخبار 24”.