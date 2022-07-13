أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العُمرة، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ، بدءًا من يوم غد الخميس.
وأوضحت الوزارة أن بدء العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022، مبينةً أنه يمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرة العمرة من خلال زيارة الرابط التالي.
وأضافت أن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة يكون عبر تطبيق “اعتمرنا”، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين. وفق “أخبار 24”.
وشملت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، التقديم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة على الرابط التالي.