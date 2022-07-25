لاعب برتبة محارب.. رسالة من رئيس الاتحاد بعد التعاقد مع طارق حامد

علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على التعاقد مع اللاعب المصري طارق حامد، مساء الأحد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، قادما من نادي الزمالك.
وقال أنمار الحائلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم انضم لنا في كتيبة النمور الكابتن طارق حامد، لاعب برتبة محارب وهي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل.. تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق في تحقيق تطلعات مدرج الذهب”.
وبدأ طارق حامد مسيرته مع نادي طلائع الجيش عام 2009، وانتقل بعدها إلى نادي سموحة ثم إلى الزمالك، وقضى 8 أعوام بين صفوف الفريق الأبيض، ولعب خلالها 284 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 8.
وإجمالا لعب طارق حامد خلال مشواره الكروي، 370 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 10 أهداف، بمعدل لعب 31798 دقيقة. وفق “أخبار 24”.
وفاز طارق حامد مع الزمالك 5 ألقاب لكأس مصر، ولقبين للدوري المصري ومثلهما للسوبر المحلي، وبطولتين قاريتين هما السوبر الأفريقي وكأس الكونفدرالية.
اليوم انضم لنا في كتيبة النمور الكابتن /طارق حامد، لاعب برتبة محارب وهي الجينات التي عُرف بها الاتحاد منذ قديم الأزل.
تمنياتي له ولزملائه بالتوفيق في تحقيق تطلعات مدرج الذهب. pic.twitter.com/1hwENFj4v7
— أنمار الحائلي (@Anmar_Alhailae) July 24, 2022