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جديد المحليات > بالفيديو.. “الحج والعمرة” ترحب بضيوف الرحمن من كل مكان مع بداية موسم العمرة غداً
29/07/2022   6:53 م

بالفيديو.. “الحج والعمرة” ترحب بضيوف الرحمن من كل مكان مع بداية موسم العمرة غداً

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، عن الترحيب بضيوف الرحمن لأداء العمرة اعتباراً من يوم غد (السبت).

وأوضحت أن القدوم لأداء العمرة عبر إجراءات سهلة وبسيطة، تبدأ بالدخول على بوابة مقام، واختيار إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة؛ ومن ثم حجز الخدمات المتمثلة في السكن والنقل والخدمات الميدانية الأخرى التي تقدمها شركات العمرة.

وأضافت أن الخطوة التالية تتمثل في تعبئة البيانات التي تتضمن البيانات الشخصية، وبيانات جواز السفر؛ ومن ثم تسلم الرقم المرجعي من وزارة الخارجية؛ ثم الدخول إلى بوابتها لاستكمال إصدار طلب إكمال التأشيرة.وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الحج والعمرة” ترحب بضيوف الرحمن من كل مكان مع بداية موسم العمرة غداً

جديد المحليات
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