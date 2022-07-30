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جديد المحليات > بدعم اليونان وفرنسا.. دفعة للمملكة لاستضافة الرياض إكسبو 2030
30/07/2022   11:23 ص

بدعم اليونان وفرنسا.. دفعة للمملكة لاستضافة الرياض إكسبو 2030

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حظي ملف ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بدفعة كبيرة؛ بعد إعلان فرنسا دعمها له، فيما سبقتها اليونان باتخاذ الخطوة ذاتها.

وتبرز أهمية مساندة فرنسا واليونان للملف السعودي عن بقية الداعمين كونهما بلدين أوروبيين، ووجود دولة أوروبية ضمن المنافسة هي إيطاليا؛ وهو ما يعني أن الرياض حققت اختراقاً كبيراً بكسبها تأييد دول ترجح كفتها على منافسيها.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تقدير المملكة لتأييد بلاده ترشيح مدينة الرياض لاستضافة المعرض، في اللقاء الذي جمعهما في باريس. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن معرض إكسبو يُقام منذ 1851 كل خمس سنوات، ويستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، ويستقطب ملايين الزوار، ورجال الأعمال، والشركات العالمية الكبرى.

بدعم اليونان وفرنسا.. دفعة للمملكة لاستضافة الرياض إكسبو 2030

جديد المحليات
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