رسميا.. الكشف عن مواعيد وجوائز دورة الألعاب السعودية الأولى

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، عن إقامة أكبر حدث رياضي وطني خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2022م، بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة “كوفيد-19” في نهاية مارس 2020م.
وأعلنت للجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية عن تغيير آلية المشاركة في الدورة التي ستستضيفها العاصمة الرياض، ليكون التنافس فيها بين الأندية بدلا من نظام المناطق المعلن مسبقا، حيث ستشهد الدورة مشاركة أكثر من 200 نادٍ يتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية.
وتشتمل دورة الألعاب على خمس رياضات تم تخصيصها للرياضات البارالمبية، بالإضافة للميداليات الممنوحة، وسيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ يحصل النادي الفائز بالمركز الأول على مليون ريال، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على ثلاثمائة ألف ريال والثالث على مائة ألف ريال، وفيما يخص المنافسات الفردية ستكون قيمة الميداليات ذاته التي تم رصدها للمنافسات الجماعية.وفق “أخبار 24”.
وسينطلق التسجيل لتجارب الأداء في 31 يوليو ويستمر حتى 7 أغسطس، وتنطلق التجارب في الفترة من 15 أغسطس وحتى 10 سبتمبر في 22 رياضة مختلفة وفقا لجدول سيتم نشره في وقت لاحق.