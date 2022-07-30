مستجدات كورونا.. تواصل انخفاض الحالات الحرجة والإصابات وارتفاع طفيف بالوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (السبت)، تواصل الانخفاض في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” وحالات التعافي المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاع طفيف في الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 73 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 809449 إصابة بالفيروس.
وأشارت إلى استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 12حالة جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 127 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 409 حالات، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 794844 حالة.
ولفتت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في حالات الوفاة مقارنة بيوم أمس، حيث تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9250 حالة وفاة.