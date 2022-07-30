القيادة توافق على تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات الخطة الخمسية لمنظومة المياه

وافقت القيادة على تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.
وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن هذه الموافقة على ميزانية الخطة الخمسية لمشروعات عددها 1335 مشروعا؛ تمثل تكلفة الحزمة الأولى لقائمة مشروعات المحفظة.
ورفع الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على التوجيه بالموافقة، مبيناً أن ذلك يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة لقطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودتها. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه الموافقة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، وتحقق أهداف الوزارة لتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، وصيانة البيئة، وتوفير إمداد آمن، وخدمات عالية الجودة والكفاءة.