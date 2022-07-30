بالفيديو.. 70 مليون تصريح لأداء العمرة خلال موسم 1443هـ.. و”الحج” تتوقع ارتفاعها في العام الجديد

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، أنه تم إصدار أكثر من 70 مليون تصريح لأداء مناسك العمرة وأداء الصلاة في الروضة الشريفة الموسم الماضي 1443هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي وفقًا لـ”الإخبارية” أن الموسم الحالي 1444هـ، ستزداد فيه الأعداد، إذ لا يوجد سقف محدد لكل دولة، بخلاف تحسن المؤشرات الصحية وتخفيف القيود التي كانت مفروضة من قبل خلال العامين الماضيين.
وأفاد بأن موسم العمرة لعام 1444هـ بدأ رسميًا من اليوم( السبت)، إذ بدأت عملية إتاحت حجز تصاريح العمرة بمختلف أنواعها، وقبلها كان استقبال التأشيرات للقادمين من خارج المملكة، منذ منتصف شهر ذي الحجة الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن موسم العمرة مفتوح، بإمكان الراغب التقدم مباشرة وإصدار التأشيرة المناسبة لدخول المملكة، معبرًا عن تفاؤله بوصول الأعداد هذا الموسم إلى أعداد ما قبل الجائحة.
فيديو | متحدث الحج والعمرة هشام سعيد: إصدار أكثر من 70 مليون تصريح في موسم العمرة الماضي ونتوقع زيادة الأعداد في الموسم الحالي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/MiHmiOHHmV
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2022
فيديو | متحدث الحج والعمرة هشام سعيد: إتاحة أداء مناسك العمرة للقادمين من خارج المملكة بمختلف التأشيرات والجنسيات#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/w94NT8Wwy7
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2022