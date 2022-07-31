صندوق النفقة يسلم 40 مليون ريال لـ9200 مستفيد

كشفت وزارة العدل، اليوم (الأحد)، عن صرف صندوق النفقة نحو 40 مليون ريال كنفقات إلى أكثر من 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.
وأوضحت الوزارة أن قيمة المبالغ التي تم تسليمها إلى المستفيدين بلغت خلال العام الجاري نحو 14 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات الموسمية المصروفة أكثر من 760 ألف ريال خلال 2022م.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن خدمات صندوق النفقة تغطي أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، حيث يهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.