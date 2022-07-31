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جديد المحليات > خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
31/07/2022   5:28 م

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الأحد)، وزير الطاقة وموارد المياه في إفريقيا الوسطى أرنير برتران بيري، كما حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفق “أخبار 24”.

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

جديد المحليات
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