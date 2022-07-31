شاهد.. هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على محافظات شمال الرياض

شهد عدد من المحافظات بمنطقة الرياض، هطول أمطار غزيرة، تسببت في جريان السيول ببعض الأودية والشعاب.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة؛ ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه جراء السيول بالعديد من المناطق في بعض الأودية والشعاب في محافظة ثادق شمال الرياض، ومحافظة أشيقر شمال غرب الرياض.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره اليوم (الأحد)، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ستستمر على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وكذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وفق “أخبار 24”.