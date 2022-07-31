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جديد المحليات > “الأرصاد” تكشف المدن الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة بالمملكة
31/07/2022   5:27 م

“الأرصاد” تكشف المدن الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة بالمملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة في المملكة اليوم (الأحد).

وأوضح أن عرعر والعلا ورفحاء سجلت اليوم 45 درجة مئوية، لتكون بذلك أعلى المدن تسجيلًا لدرجات الحرارة، تليها كل من سكاكا والقيصومة بـ44 درجة مئوية، ووادي الدواسر بـ43 درجة مئوية.

وكان المركز قد استعرض ملامح الطقس في المملكة خلال الساعات المقبلة، حيث توقع استمرار إمكانية هطول أمطار رعدية في كل من نجران وجازان وعسير، كما توقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد” تكشف المدن الأعلى تسجيلًا لدرجات الحرارة بالمملكة

جديد المحليات
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