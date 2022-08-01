أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية، إطلاق أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة بمكة المكرمة، والتي تهدف إلى التنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة.
وأوضحت الأمانة أنها نفذت الحاضنة في مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان (مكة المكرمة – جدة السريع) ، وتم تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة تساهم في إبراز الصورة الجمالية والحد من الآثار السلبية التي تم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات.
ودعت أمانة العاصمة الشباب والفتيات من العاملين في الأنشطة الحرفية والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع إلى الاستفادة من هذه المبادرة عبر خدمة المتاجر المتنقلة المتاحة على منصة “بلدي”.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت ضمن استراتيجيتها مبادرة “المتاجر المتنقلة” لدعم الشباب من المواطنين والمواطنات، من خلال إنشاء حاضنات نموذجية خُصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة.
أطلقت #بلدية_الشوقية_الفرعية أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة بمواقف حجز السيارات طريق الأمير محمد بن سلمان
بهدف التنظيم وتمكين الباعة و الأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة و منظمة
وللإستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة بلدي :https://t.co/zDQgMxQ1Me pic.twitter.com/huKlW5REQc
— أمانة العاصمة المقدسة (@holymakkah) July 28, 2022