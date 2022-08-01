نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة
01/08/2022   1:59 م

أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة

+ = -
651

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في ‎بلدية الشوقية الفرعية، إطلاق أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة بمكة المكرمة، والتي تهدف إلى التنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الحاضنة في مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان (مكة المكرمة – جدة السريع) ، وتم تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة تساهم في إبراز الصورة الجمالية والحد من الآثار السلبية التي تم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات.

ودعت أمانة العاصمة الشباب والفتيات من العاملين في الأنشطة الحرفية والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع إلى الاستفادة من هذه المبادرة عبر خدمة المتاجر المتنقلة المتاحة على منصة “بلدي”.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت ضمن استراتيجيتها مبادرة “المتاجر المتنقلة” لدعم الشباب من المواطنين والمواطنات، من خلال إنشاء حاضنات نموذجية خُصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة.

أمانة العاصمة المقدسة تطلق أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221230.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.