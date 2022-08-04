أمانة الرياض: كود المسار الرياضي سيسهم في ترسيخ الهوية العمرانية المحلية

أعربت أمانة منطقة الرياض عن سعادتها، بالتكامل والتعاون المشترك لتيسير إجراءات المستفيدين وتسهيل حصولهم على رخصهم الإنشائية، ضمن منطقة كود المسار الرياضي.
وأشارت الأمانة إلى أن حصول المستفيدين على رخصهم الإنشائية ضمن منطقة كود المسار الرياضي، سيسهم في ترسيخ الهوية العمرانية المحلية المنطلقة من قيم الأصالة ومبادئ الاستدامة.
وكان مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن الشهر الماضي إطلاق الكود العمراني للمناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان.
نسعد بالتكامل والتعاون المشترك لتيسير إجراءات المستفيدين، وتسهيل حصولهم على رخصهم الإنشائية ضمن منطقة كود المسار الرياضي، بما يسهم في ترسيخ الهوية العمرانية المحلية المنطلقة من قيم الأصالة ومبادئ الاستدامة.. https://t.co/hoHjvx7EJK
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 3, 2022
وفق “أخبار 24”.