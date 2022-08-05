“الأرصاد” توضح الطريقة المُعتمدة لقياس كمية الأمطار بجميع المناطق

استعرض المركز الوطني للأرصاد، الطريقة المُعتمدة لقياس كمية الأمطار عند هطولها، والتي تُجرى بواسطة جهاز مقياس الأمطار.
وأوضح المركز، أن كمية الأمطار تُقاس بواسطة جهاز يُعرف باسم مقياس الأمطار على شكل أسطواني وهو أكثر الأشكال شيوعاً وله غطاء متحرك ويوجد بداخله أنبوب دقيق يتصل الجزء الأعلى من هذا الأنبوب بقمع.
وبيّن أن القمع يكون بأعلى الجهاز وتساوي مساحته عشرة أضعاف مساحة الأنبوب، كما تُقاس كمية المطر في الأنبوب عن طريق مسطرة مدرجة، وعند سقوط 10 ملم من المطر سوف تملأ 100 ملم من الأنبوب، لافتاً إلى أن الجهاز يوضع عادة بجميع المحطات بعيداً عن المباني لضمان دقة القياس.
وفق “أخبار 24”.