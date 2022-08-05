ضبط مكتب تجاري بالرياض يُسوق لخدمات العاملات المنزليات دون ترخيص

ضبطت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أحد المكاتب التجارية في شمال مدينة الرياض بسبب عمله بنشاط غير مُرخص له بينها التسويق لخدمات العاملات المنزليات دون ترخيص.
ورصد الفريق بالمكتب الذي يديره 3 وافدين من جنسية عربية على مهنة سائق، بعض المخالفات منها ممارسة نشاط تسويق ونقل خدمات العاملات المنزليات وإيوائهن دون ترخيص لذلك النشاط، إلى جانب وجود 8 عاملات منزليات من جنسيات مختلفة و5 جوازات سفر لدى المنشأة، وملاحظة وجود شبهة اتجار بالأشخاص. وفق “أخبار 24”.
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المضبوطين، كما تم استدعاء ممثل المنشأة لاستكمال بقية الإجراءات.