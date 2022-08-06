نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة بالرياض والشرقية.. وأمطار رعدية على هذه المناطق
06/08/2022   8:27 ص

طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة بالرياض والشرقية.. وأمطار رعدية على هذه المناطق

+ = -
872

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع المركز، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة التي تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، ومرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

ونوه إلى أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة على مناطق الشرقية والرياض والقصيم، وكذلك الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة بالرياض والشرقية.. وأمطار رعدية على هذه المناطق

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885221882.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.