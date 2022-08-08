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رياضة > مستويات كبيرة وأداء متميز.. “الفيصل” يبارك للاعبي الأخضر تحقيقهم لقب كأس العرب للشباب
08/08/2022   8:21 ص

مستويات كبيرة وأداء متميز.. “الفيصل” يبارك للاعبي الأخضر تحقيقهم لقب كأس العرب للشباب

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وجه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة إلى لاعبي المنتخب الوطني للشباب، بعد تحقيقهم لقب كأس العرب، للمرة الثانية على التوالي.

وتُوج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بلقب كأس العرب للشباب، عقب الفوز على نظيره المصري بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ألف مبروك لأبطالنا لاعبي المنتخب السعودي الشاب تحقيقهم لقب كأس العرب تحت 20 سنة”. وفق “أخبار 24”.

وتابع: “خيرها في غيرها للمنتخب المصري الشقيق.. مستويات كبيرة وأداء متميز شهدته هذه النسخة.. بالتوفيق لكل المنتخبات العربية في المنافسات القادمة”.

مستويات كبيرة وأداء متميز.. “الفيصل” يبارك للاعبي الأخضر تحقيقهم لقب كأس العرب للشباب

رياضة
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