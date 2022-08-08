“المسحل” يهنئ القيادة بفوز “الأخضر” بكأس العرب للشباب في أبها

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس أسمى آيات التقدير والعرفان للقيادة على الدعم المتواصل والسخي الذي تحظى به كرة القدم السعودية، والتي أثمرت عن منجز عربي جديد، بعد تتويج الأخضر تحت 20 عامًا بكأس العرب للشباب للمرة الثانية على التوالي.
ووجه رئيس الاتحاد السعودي جزيل الشكر لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الجهد والاهتمام الكبيرين من جانبه بتسخير كل الإمكانات لمنتخبنا الشاب، وقبل كل ذلك دعم استضافة المملكة لهذا الحدث العربي الكبير في منطقة عسير والذي خرج في أبهى صورة.
كما وجه المسحل الشكر لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على ما قدمه من أجل إنجاح البطولة عبر تنظيم أشادت به المنتخبات المشاركة، مشيدًا بالجهود التي قدمها الاتحاد العربي لكرة القدم ومنسوبي الاتحاد السعودي من أجل إنجاح الاستضافة. وفق “أخبار 24”.
وهنأ المسحل الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني للشباب بعد تتويجهم باللقب للمرة الثانية على التوالي، مشيدًا بالمستوى الكبير الذي قدمه اللاعبون طوال مشوارهم في البطولة.
وأثنى رئيس الاتحاد السعودي على الروح الرياضية العالية التي أظهرها لاعبو منتخبنا الوطني وأشقاؤهم في المنتخب المصري، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر للشباب في المناسبات القادمة.