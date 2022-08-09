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جديد المحليات > بهدف تدريبهم وتأهيلهم.. وصول الدفعة السادسة من برنامج رواد السياحة إلى سويسرا
09/08/2022   8:46 م

بهدف تدريبهم وتأهيلهم.. وصول الدفعة السادسة من برنامج رواد السياحة إلى سويسرا

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أكد وزير السياحة أحمد الخطيب وصول الدفعة السادسة من برنامج رواد السياحة لجامعة لاغوش في سويسرا، ضمن خطة تأهيل وتدريب أبناء الوطن للعمل في القطاع السياحي.

وأوضح اليوم (الثلاثاء) أن البرنامج يغطي جميع مسارات التدريب السياحي، ويعد أحد أضخم برامج التدريب السياحي حول العالم.

وكانت الدفعة الأولى بدأت في يوليو الماضي برنامجها التدريبي في جامعة Les Roches Marbella في إسبانيا.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات 100 ألف شاب وشابة وتزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجال الضيافة والسياحة والسفر. وفق “أخبار 24”.

بهدف تدريبهم وتأهيلهم.. وصول الدفعة السادسة من برنامج رواد السياحة إلى سويسرا

جديد المحليات
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