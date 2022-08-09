تتضمن 3 مسارات.. انطلاق التقديم على جائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق التقديم على جائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى، والتي تسعى من خلالها إلى رفع الوعي بالمحتوى المحلي وآلياته وتعزيز التنافسية بين الفئات المستهدفة من القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع.
وأوضحت أن التسجيل يبدأ من اليوم ويستمر حتى 6 أكتوبر، وسيُعلَن الفائزون بالجائزة خلال حفل مخصص لاحقًا، مشيرة إلى أن الجائزة تهدف إلى تحفيز القطاعين العام والخاص، والموردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع؛ لتطبيق الممارسات الناجحة المسهمة في زيادة الامتثال والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.
وحددت الهيئة في النسخة الأولى من الجائزة 3 مسارات رئيسة، تتضمن عدة جوائز وشهادات تميز لكل من الفئات المستهدفة، تشمل مسار الجهات الحكومية التي حققت متطلبات المحتوى المحلي بالشكل الصحيح، وتتضمن جائزة الجهات الأعلى إنفاقًا، وجائزة الجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض. وفق “أخبار 24”.
فيما خُصص مسار منشآت القطاع الخاص للمنشآت الأكثر نمواً في المحتوى المحلي، يتضمن 3 جوائز و9 شهادات تميز تغطي نطاق المسار، كما خُصص المسار الثالث للأفراد المسهمين بقصص نجاح مميزة في تمكين الخدمات والمنتجات المحلية.