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جديد المحليات > “المواصفات”: ارتفاع جودة المنتجات في الأسواق إلى 81.5% خلال عام 2021
09/08/2022   8:45 م

“المواصفات”: ارتفاع جودة المنتجات في الأسواق إلى 81.5% خلال عام 2021

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كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن ارتفاع نسبة جودة المنتجات ومدى مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة المعروضة في الأسواق خلال عام 2021.

وأوضحت أن جودة المنتجات في الأسواق خلال العام الماضي 81.5%، مشيرة إلى أنها تعكف على تطوير برنامج شامل لسلامة المنتجات.

وأشارت إلى أن البرنامج يساهم في تقييم الفجوة مقارنة بالجودة العالمية، ورفع نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية، موضحة أنه يتم إصدار مؤشر مطابقة السلع الاستهلاكية سنويًا لحماية المستهلك في جميع المناطق. وفق “أخبار 24”.

وذكرت الهيئة أن البرنامج قلص الفترة التي يستغرقها فسح المنتجات إلى 24 ساعة، كما ساهم في تحسين ترتيب المملكة في التجارة عبر الحدود، والصعود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86.

“المواصفات”: ارتفاع جودة المنتجات في الأسواق إلى 81.5% خلال عام 2021

جديد المحليات
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