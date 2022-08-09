“المواصفات”: ارتفاع جودة المنتجات في الأسواق إلى 81.5% خلال عام 2021

كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن ارتفاع نسبة جودة المنتجات ومدى مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة المعروضة في الأسواق خلال عام 2021.
وأوضحت أن جودة المنتجات في الأسواق خلال العام الماضي 81.5%، مشيرة إلى أنها تعكف على تطوير برنامج شامل لسلامة المنتجات.
وأشارت إلى أن البرنامج يساهم في تقييم الفجوة مقارنة بالجودة العالمية، ورفع نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية، موضحة أنه يتم إصدار مؤشر مطابقة السلع الاستهلاكية سنويًا لحماية المستهلك في جميع المناطق. وفق “أخبار 24”.
وذكرت الهيئة أن البرنامج قلص الفترة التي يستغرقها فسح المنتجات إلى 24 ساعة، كما ساهم في تحسين ترتيب المملكة في التجارة عبر الحدود، والصعود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86.