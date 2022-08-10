“البيئة”: 4 أسباب تجعل من الضروري حماية أشجار المانجروف

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هناك 4 أسباب بيئية تجعل من حماية أشجار المانجروف من الإزالة أمراً ضرورياً.
وقالت الوزارة إن أشجار المانجروف تحمي الكائنات البحرية والسواحل من العواصف والفيضانات، كما تمتاز بقدرتها العالية على تحمل ملوحة مياه البحر.
وأشارت إلى أن تلك الأشجار تسهم في تخفيف آثار التغير المناخي عبر تخزين الكربون، مبينة أن إزالة غابات أشجار المانجروف تتسبب في انبعاث الكربون بنسبة 10%. وفق “أخبار 24”.
لماذا يجب علينا حماية أشجار المانجروف؟ 🌳 pic.twitter.com/g5ya3EwF70
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) August 8, 2022