أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، أسماء المرشحين مبدئياً لشغل 11.5 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1444هـ؛ وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية.
ودعت الوزارة المتقدمين للاطلاع على نتائج الترشيح المبدئي عن طريق الدخول عبر حساب المتقدم في نظام “جدارة” الإلكتروني بمنصة “مسار”.
وأكَّدَت أنَّ الإعلان هو تمهيد لاختيار المرشحين نهائياً، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف، ومنها المقابلة الشخصية والفحص الطبي المعتمد لدى إدارات التعليم بمقر الوظيفة خلال المدة من 16 – 27 محرم 1444هـ. وفق “أخبار 24”.
وكانت الوزارة قد فتحت باب التقديم على الوظائف بنظام التعاقد الرسمي على رتبة “معلم ممارس”، في تخصصات الرياضيات، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والمهارات الرقمية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء.