“الهيئة الملكية لمكة المكرمة”: غداً بدء إزالة حي الكدوة ضمن مشروع تطوير الأحياء العشوائية

تبدأ غداً السبت المرحلة الجديدة لتطوير المناطق العشوائية بمكة المكرمة، لجعلها مدينة عصرية جاذبة للاستثمار، ولتحسين جودة حياة سكان المناطق العشوائية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، ومواجهة المخالفات النظامية بها.
وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، أن غدًا السبت موعد انطلاق أعمال الإزالة والهدم المرحلية بمنطقة الكدوة في حي المسفلة، وتغطي مساحة 686 ألف متر مربع.
وأضاف أن المنطقة يحدها شمالاً الطريق الدائري الثاني، ومن الجنوب مخرج شارع التقوى، ومن جهة الشرق مخطط روابي أجياد المعدل ومخطط أجياد التكميلي، ومن الغرب شارع الهجرة.
وبين مغربي أن الكدوة أحد مواقع التطوير ذات الأولوية التي حددتها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة، وأن الأعمال هي جزء من المعالجة العمرانية التي أقرتها الإستراتيجية الشاملة.
وأشار إلى تجهيز مقر لاستقبال طلبات الملاك بموقع المشروع، وباشرت اللجان من بداية العام أعمالها المتعلقة بالتهيئة والتجهيز وما يندرج ضمنها من عمليات التثمين والتعويض.
وأكد مغربي أن الجانب الاجتماعي في مشروع تطوير الكدوة يسير جنبًا إلى جنب مع المعالجة العمرانية، فالإستراتيجية تركز على البعد الإنساني من 3 محاور: التصحيح القانوني للفئات المستهدفة، والدمج الاجتماعي للسكان، والتمكين الاقتصادي. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن وزارتي الداخلية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستعملان على ملفات معالجة الأوضاع القانونية والدعم الاجتماعي، وإشراك القطاع غير الربحي من الجمعيات الخيرية في تقديم الدعم والمساعدات العينية وتنفيذ برامج التطوع.