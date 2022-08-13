لأول مرة منذ 17 عامًا.. ميسي خارج قائمة الـ30 لاعباً المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

أعلنت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن المرشحين لجوائز الأفضل في 2022 والتي تُعرف بـ “بالون دور” أو الكرة الذهبية، والتي جاءت خالية من لاعب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وتعد هذه أول مرة منذ عام 2005، التي يغيب عنها ليونيل ميسي عن قائمة الـ30 لاعبا المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.
وأعلنت “فرانس فوتبول” موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022 يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.
وتقدم الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعبين على مدار الموسم منذ شهر أغسطس 2021 حتى يوليو 2022 على عكس الأعوام السابقة والتي قدمت الجائزة بناء على أداء اللاعبين على مدار العام.
ويُعد النجم ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي، وخلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017. وفق “أخبار 24”.
وجاءت الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية على النحو التالي:
تيبو كورتوا (ريال مدريد)
رفائيل لياو (ميلان)
محمد صلاح (ليفربول)
جوشوا كيميش (بايرن ميونيخ)
كريستوفر نكونكو (ريد بول لايبزيج)
روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
لويس دياز (ليفربول)
يرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)
فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)
رياض محرز (مانشستر سيتي)
كاسيميرو (ريال مدريد)
هيونج سون مين (توتنهام هوتسبير)
فابينيو (ليفربول)
كريم بنزيمة (ريال مدريد)
مايك ماينيان (ميلان)
هاري كين (توتنهام هوتسبير)
داروين نونيز (ليفربول)
فيل فودين (مانشستر سيتي)
ساديو ماني (بايرن ميونيخ)
كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)
كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)
أنطونيو روديجر (ريال مدريد)
لوكا مودريتش (ريال مدريد)
سبيستيان هالر (بوروسيا دورتموند)
إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)
كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)
جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)
فيرجيل فان دايك (ليفربول)
دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)