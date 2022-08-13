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رياضة > رسميًا.. الهلال يُعلن تجديد عقد “كاريلو” حتى عام 2024
13/08/2022   10:29 ص

رسميًا.. الهلال يُعلن تجديد عقد “كاريلو” حتى عام 2024

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أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد محترفه البيروفي أندريه كاريلو حتى عام 2024.

وقال كاريلو خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للهلال عبر “تويتر”: “أصبح الهلال قصة حب، تتجدد معي في كل يوم وكل مكان وكل لحظة، أنا هلالي وسأبقى”.

وكانت إدارة الهلال وقَّعت عقدًا احترافيًّا مع اللاعب لمدة عام واحد بالإعارة صيف موسم 2018، قادمًا من بنفيكا البرتغالي. وفق “أخبار 24”.

وبعد عام اشترت إدارة الهلال عقد كاريلو ووقَّعت معه لمدة أربعة مواسم بدءًا من 2019.

رسميًا.. الهلال يُعلن تجديد عقد “كاريلو” حتى عام 2024

رياضة
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