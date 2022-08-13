“الداخلية”: ضبط نحو 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية اليوم (السبت)، نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، المنفذة خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة إن الحملات المنفذة خلال الفترة من 4 إلى 10 أغسطس الجاري أسفرت عن ضبط 14.8 ألف مخالف في مناطق المملكة كافة، منهم أكثر من 8.7 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.3 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، ونحو 1.8 ألف مخالف لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 468 شخصاً، 58% منهم يمنيو الجنسية، و37% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 53 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنه تم ضبط 6 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة نحو 53 ألف وافد مخالف، نحو 49 ألف رجل و3.1 ألف امرأة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة أكثر من 40 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة نحو 2.7 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 13 ألف مخالف.