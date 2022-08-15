بالفيديو.. “البيئة والمياه” تفتح سد وادي جازان لتخفيض منسوب مياه الأمطار وري الأراضي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، فتح سد وادي جازان بدايةً من الساعة التاسعة من مساء أمس (الأحد) لتخفيض منسوب المياه في السد والتي نتجت عن الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها منطقة جازان.
ولفتت إلى أنه نظراً للتحذيرات التي يطلقها المركز الوطني للأرصاد بشأن استمرار هطول الأمطار تم فتح سد وادي جازان بتصرف (٣.٣٣ م٣/ ث) من أجل تخفيض منسوب المياه والاستفادة منه لري الأراضي الزراعية في بعض المناطق.
ونوهت إلى أن قرية الفريش في منطقة المدينة المنورة سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار ليوم أمس (الأحد) في المملكة، بمقدار 51.2 ملم.
#البيئة_والمياه_والزراعة تفتح سد #وادي_جازان لتخفيض منسوب مياه الأمطار وري الأراضيhttps://t.co/grxgUqssSf pic.twitter.com/mTkf3x76m1
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) August 14, 2022
وفق “أخبار 24”.