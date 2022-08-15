مختصان يشيدان بنتائج “أرامكو” المالية: أرباح قياسية تجاوزت توقعات المحللين

كشفت شركة “أرامكو” اليوم (الأحد)، عن نتائجها المالية، حيث ارتفعت الأرباح في الربع الثاني من 2022 بنحو 90.64%، إلى 181.6 مليار ريال، مقابل 95.47 مليار ريال في الربع الثاني من 2021م.
وأكد المحلل الاقتصادي عبدالله الخميس لـ”أخبار 24″ أن أرباح أرامكو لهذا الربع كانت أفضل من متوسط توقعات المحللين، ويعود هذا إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 13.5% والكميات المبيعة التي أدت إلى ارتفاع الإيرادات إلى 648.38 مليار ريال.
وأوضح أن الاقتصاد السعودي سجل نموا في إجمالي الناتج المحلي بنحو 12% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م, وسط توقعات من بنك النقد الدولي بتحقيق المملكة أكثر من تريليون دولار في إجمالي ناتجها المحلي نهاية هذا العام مدفوعا بزيادة قدرها 89% في أسعار النفط.
وبيّن أن القراءة الأولية لمؤشرات الربع الثالث 2022 تشير إلى توقعات إيجابية لتحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة، حيث إن التوازن المالي للحصول على فائض في الميزانية هو وصول سعر برميل النفط قرابة 80 دولارا.
وأشار الخميس إلى أنه من المتوقع أن يحصل انخفاض في الإيرادات في حال انخفض سعر برميل النفط بسبب رفع منتجي منظمة “أوبك+” حجم الإنتاج بدءاً من أغسطس الحالي وسط مخاوف الركود في الاقتصاد الأمريكي وتسجيله ربعين متتاليين من النمو السلبي.
من جهته، علق أستاذ المحاسبة بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجه بأن أرباح شركة أرامكو في الربع الثاني من 2022 تعتبر أرباحاً قياسية، وذلك بسبب التوسع بقطاع التكرير والمعالجة والتسويق بتعزيز استثماراتها الدولية في كل من آسيا وأوروبا، مؤكدا أن أرامكو مستمرة في تطوير فرص تسهم في تحقيق أهدافها.