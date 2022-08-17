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جديد المحليات > “الكهرباء” تحذر من التجاوب مع رسائل تطالب عملاءها بسداد فواتير الاستهلاك بروابط وهمية
17/08/2022   7:31 م

“الكهرباء” تحذر من التجاوب مع رسائل تطالب عملاءها بسداد فواتير الاستهلاك بروابط وهمية

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حذرت الشركة السعودية للكهرباء المشتركين من التجاوب مع أي رسائل وهمية تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، والتي تطلب منهم سداد فواتير استهلاك الكهرباء عبر روابط إلكترونية وهمية ومزيفة.

وأكدت الشركة أن القناة الوحيدة لسداد رسوم إيصال واستهلاك الخدمة الكهربائية هي “نظام سداد” عبر منصات البنوك السعودية، داعية مشتركيها بالتواصل معها عبر قنوات التواصل الرسمية التابعة لها.

وأضافت أن تحذيرها جاء بعد أن رصدت رسائل وحملات تستهدف المشتركين برسائل احتيالية تطلب الدخول على روابط لمواقع مزيفة تطالبهم بدفع فاتورة استهلاك الكهرباء. وفق “أخبار 24”.

“الكهرباء” تحذر من التجاوب مع رسائل تطالب عملاءها بسداد فواتير الاستهلاك بروابط وهمية

جديد المحليات
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