أبرزها في الزراعة والطاقة والتعليم.. توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين شركات سعودية وأوزبكية

شهد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان جمشيد خوجايف، توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين عدد من الشركات السعودية والأوزبكية بمدينة جدة في عدد من المجالات الاستثمارية.
وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والدفع بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عددٍ من القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى توسيع الشراكة الاستراتيجية، وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتبادل البيانات في الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط فرص الاستثمارات النوعية.
وتتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مجموعة من القطاعات الاستثمارية، تشمل خدمات النقل الجوي والثروة الحيوانية والزراعة والرياضة والتعليم والعلوم والإعلام والطاقة والتقنية. وفق “أخبار 24”.