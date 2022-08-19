62 مليون زيارة في المملكة.. “هيئة السياحة” تكشف عن مؤشر الأداء العام لـ2022

كشفت الهيئة السعودية للسياحة، عن مؤشر الأداء لعام 2022؛ حيث وصل عدد الزيارات الخارجية للمملكة إلى 29.5 مليون زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات من الداخل 32.5 مليون.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الزيارات في المملكة بلغت 62 مليون زيارة، فيما بلغ عدد الفرص الوظيفية نحو 836 ألف فرصة جديدة، وساهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%.
وتستهدف الهيئة في عام 2030 رفع عدد إجمالي الزيارات إلى 100 مليون زيارة ومليون فرصة وظيفية جديدة.
وأشارت الهيئة أن القطاع السياحي يُعد أحد أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030؛ للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرصة عمل للمواطنين. وفق “أخبار 24”.